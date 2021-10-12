Öğretmenler ile Hastane galip

Hasan Ramadan Cemil Daireler arası Halı Saha Futbol Turnuvasında 5.hafta ilk maçlar oynandı.
Öğretmenlerile Devlet Hastanesinin galip ayrıldığı gecede alınan sonuçlar ve program şöyle:
Devlet Hastanesi:13 – Din İşleri Dairesi:1
Öğretmenler:12 – Telefon Dairesi:6
13 Ekim ÇarşambaSaat 20.00
Gelir Vergi Dairesi – Merkezi Cezaevi
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