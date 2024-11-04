Öğretmenler, dostluk maçında karşılaştı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED), Limasol Kolossi Toplum Stadyumu’nda dostluk maçı düzenledi.

İki toplum arasında anlayış, dostluk ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik KTÖS ve POED tarafından her yıl iki kez düzenleniyor.

Geleneksel dostluk maçının ilk ayağı Limasol’da gerçekleştirilirken, kazananın dostluk olduğu maçla ilgili olarak KTÖS’ten yapılan açıklama şöyle:

“İki toplumlu bu sportif etkinlik, Kıbrıs’ta toplumlar arası bağları güçlendirme ve barışa olan inancımızı pekiştirme yolunda önemli bir adımdır.

Sporun evrensel diliyle kurulan bu köprü, kültürel, eğitimsel ve ekonomik alanlarda ortak bir gelecek inşa etme ve yeniden birleşme arzumuzu yansıtmaktadır.

Öğretmenlerin sergilediği bu dayanışmayı bir adım ileri taşımak amacıyla, bir sonraki hedefimiz iki toplumdan öğretmenlerin oluşturacağı karma bir takım ile barış mesajımızı daha geniş kitlelere ulaştırmaktır.”

