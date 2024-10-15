Nilgün Çelebi Türkiye Kupası’nda şampiyon oldu

12-13 Ekim tarihlerinde İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen Yeni Biniciler Türkiye Kupası’nda, KKTC Binicilik Federasyonu’na bağlı Çelebi Atlı Spor Kulübü’nden Nilgün Çelebi birinci oldu. Çelebi, Escobar Z isimli atıyla yaptığı performansla şampiyonluğu elde etti.

Yarışmada Çelebi Atlı Spor Kulübü’nün diğer binicilerinden Nerin Batıbeniz, Dolmen Delgati atı ile ikinci, Sedef Bozkaya ise Adora isimli atıyla dördüncü sırada yer aldı. Toplamda üç ayaktan oluşan yarışmada, tüm sporcular parkurları hatasız bir şekilde tamamladı.

