Nida, Türkiye Milli Takım kampına katılacak

KKTC Cimnastik Federasyonunun, 2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda, Türkiye Cimnastik Federasyonu ile işbirliğinde özel programla çalıştırdığı sporculardan Nida Toko, Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan milli takım daveti almıştı.
Başarılı sporcumuz Nida Toko, 24 – 31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Sancaktepe’de, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Kadınlar Küçük – Yıldız – Gençler Gelişim Kampına katılacak.
Nida Toko, Artistik Cimnastik Kadınlar Küçük – Yıldız – Gençler Gelişim Kampına katılmak için antrenörü Mustafa Erbulut ile birlikte yarın sabah İstanbul’a gidecek.
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