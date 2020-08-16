NEV Fitnes Şampiyonlar Festivali yapıldı

NEV Fitnes Şampiyonlar Festivalicoşkulu ve büyük bir izleyici kitlesinin katılımıylagerçekleştirilirken, birbirinden güzel 45 ayrı gösteri yapıldı

NEV Fitnes Şampiyonlar Festivali,müthiş bir şölene dönüşürken, festivale Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Nev Çocuk Fitnes’in Dünya – Avrupa – Balkan – Türkiye şampiyonu sporcuları ve altyapı sporcuları, düzenlenen spor festivalinde gösterilerini sundular.Coşkulu ve büyük bir izleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleşen gecede alkışlar hiç bitmedi.

Şampiyon sporcular, son sekiz yıldır, uluslararası podyumlarda büyük bir başarıyla sergiledikleri gösterilerini bu kez de halkımız için sergilerlerken, birbirinden güzel 45 ayrı gösteri gerçekleştirildi.

Festival gecesinin organizatörü olan çocuk fitnes alanında uluslararası antrenör ve hakem Neval Çelebioğlu Akgürgen festivalde yaptığı konuşmasında; “Sporcularınen iyi şekilde yetişebilmeleri için zaman kavramı olmadan ve amatör ruhla hiç durmadan çalıştıklarını, başarının tesadüfi olmadığını ve ülkemiz sporcularının başarılı gösterilerini tüm Dünyaya ve ülkemizdeki spor severlere izletebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

NevFitnes’in artık dünyada tanınan bir marka olduğunu ve çocuklarımızın da uluslararası alanda ülkemizin tanınması için çalışan elçilerimiz olduğunu söyleyen Neval Çelebioğlu Akgürgen, spor ülkemizin tanınmasında büyük rol oynayacaktır dedi.

Sözlerini gösterileri için çocuklarına, eğitmenlerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek bitiren Neval Çelebioğlu Akgürgen bir sonraki NevFitnes Festivalinin de sinyalini verdi.”



