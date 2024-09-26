Nehir ve Zarif, Türkiye Birincisi

Antalya’da düzenlenen Air Badminton Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Nehir Deniz ve Zarif Dayı Türkiye birincisi oldu. Türkiye’nin Antalya ilinde düzenlenen Air Badminton Türkiye Şampiyonası’nda çift kızlar kategorisinde yarışan iki Milli Takım sporcumuz Nehir ve Zarif tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardılar.
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