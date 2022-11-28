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Nehir ve Salih Türkiye’de yeniden ana tabloda...

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U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele edenNehir Deniz Tek Bayanlar kategorisinde Türkiye'de üçüncü kez üst üste, Tek Erkeklerde ise Salih Öztürk ikinci kez ana tabloya kalma başarısı gösterdi

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Nehir ve Salih Türkiye’de yeniden ana tabloda...
Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezinde devam eden U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden KKTC badmintoncularından Tek Bayanlar kategorisinde Nehir Meral Deniz, Tek Erkekler kategorisinde Salih Doğu Öztürk ana tabloya kalma başarısı gösterdiler.
Ülkemizin başarılı milli sporcularından Nehir Deniz Tek Bayanlar kategorisinde Türkiye'de üçüncü kez üst üste ana tabloya kalma başarısı gösterirken, diğer bir başarılı milli sporcumuz Salih Öztürk ikinci kez ana tabloya kalma başarısı gösterdi.
Diğer Milli bayan sporcularımızdan Rabia Kadiroğulları da çift bayanlarda partneri Nehir Deniz ile ikinci galibiyetlerini alarak turnuvaya devam ediyorlar. Çift erkekler kategorisinde yarışan Milli sporcularımız Hüseyin Şahali ve Emre Erçelik üçüncü galibiyetlerini alarak turnuvaya devam ederken, çift erkekler kategorisinde mücadele eden diğer iki Milli sporcumuz JacobÖzikiz ve Aral Polili de çift erkekler kategorisinde üçüncü galibiyetlerini alarak turnuvaya devam ediyorlar.
 
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