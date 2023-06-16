Nehir, Bulgaristan’da ilk etabı başarıyla tamamladı

Milli Badmintoncu Nehir Deniz, Türkiye Milli Takımı ile Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde düzenlenen U17 ve U19 Uluslararası Turnuvalarda yer alarak ilk etabı tamamladı.

Tek kadınlar yanı sıra çift kadınlarda Reyhan Çevik’le zorlu rakiplerle mücadele eden sporcu ikinci turdan itibaren galibiyet alamadı.

Uluslararası Badminton Federasyonu organizasyonu turnuvada tecrübe kazanan Nehir Deniz, bu turnuvada oynadığı maçlarla puanlarını artırmış oldu.

Sporcu, gelecek hafta başarılı sonuçlar alması halinde daha yüksek puan kazandıracak Sırbistan’daki “U17 Uluslararası Novi-Sad Turnuvası” sonrasında da Bulgaristan’daki Hebar 2023’de mücadele edecek.

