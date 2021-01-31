Nazif'in vefatı, Civisil’i üzdü

BTM İkinci Lig kulüplerinden Civisil Spor Kulübünün eski başkanlarından Ali Nazif'in vefatı bütün camiayı yasa boğdu.
Civisil Spor Kulübünden, Ali Nazif'in vefatı ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Civisil Spor Kulübümüzün yıllarca yönetici ve başkanlığını yapmış köyümüzün sevilen sayılan kişisi Ali Nazif’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah rahmet eylesin derken tüm ailesinin ve köyümüzün başı sağolsun."
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