Nazif'in vefatı, Civisil’i üzdü

BTM İkinci Lig kulüplerinden Civisil Spor Kulübünün eski başkanlarından Ali Nazif'in vefatı bütün camiayı yasa boğdu.

Civisil Spor Kulübünden, Ali Nazif'in vefatı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Civisil Spor Kulübümüzün yıllarca yönetici ve başkanlığını yapmış köyümüzün sevilen sayılan kişisi Ali Nazif’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah rahmet eylesin derken tüm ailesinin ve köyümüzün başı sağolsun."

