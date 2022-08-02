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Mustafa Alnar’dan, Master Cup'ta ikincilik

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Mustafa Alnar’dan, Master Cup'ta ikincilik
Avrupa ve Türkiye şampiyonu bilardocumuz Mustafa Alnar bir başarıya daha imza attı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Biardo Federasyon Kupası'nda şampiyon olan Mustafa Alnar, Predator Pool Master Cup’ta ikincilik elde etti.
Hafta sonu organize edilen Master Cup finalinde Avrupa Şampiyonluğu olan Eylül Kibaroğlu ile karşılaşan milli bilardocumuz büyük çekişmeye sahne olan maçı 9-8 kaybederek 2.'lik kürsüsüne çıktı.
 
 
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