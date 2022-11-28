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Muhittin Tüzel Salonunun eksik malzemeleri tamamlandı

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Muhittin Tüzel Salonunun eksik malzemeleri tamamlandı
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun eksik malzemelerinin giderilmesini sağladı.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun malzemelerinin tedariki sonrasında şu açıklamayı yaptı:
“Ali Karavezirler her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olarak onların hak ettikleri ortamlarda spor yapabilmeleri için bugüne kadar her türlü desteği verdi.
Son olarak da Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonumuzun eksik malzemelerinin giderilmesi için büyük bir destek vererek cimnastik malzemelerimizin alınmasını sağlayan Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler’ecimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”
 
 
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