Muaythai sporcu, antrenör ve hakem kursu / semineri düzenleniyor

Muaythai Sporcu, Antrenör ve Hakem Kursu / Semineri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenleniyor

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan MuaythaiSporcu,Antrenör ve Hakem Kursu / Semineri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda yapılıyor.

Kurs ve Seminer, KKTC Kickboks Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Türkiye Muaythai Federasyonu hocaları Ayhan ÖZBALKANLI, Hasan URLU ve Halis AVŞAR tarafından verilecek.



