banner913
banner932
Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di
Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di
20 0
Polisiye haberler…
Polisiye haberler…
11 0
 
Brent petrolün varil fiyatı 82,55 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 82,55 dolar
8 0
Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar 20.40 liradan işlem görüyor
Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar 20.40 liradan işlem görüyor
9 0
Görneç ve Serdarlı’da yarın elektrik kesintisi...
Görneç ve Serdarlı’da yarın elektrik kesintisi...
10 0
Askeri harcamalarda rekor
Askeri harcamalarda rekor
27 0
Perşembe günü yağmur geliyor, hava sıcaklığı da düşecek
Perşembe günü yağmur geliyor, hava sıcaklığı da düşecek
24 0
banner915

Monthly Medal Turnuvası Şampiyonu Jean Pierre Mainardi

banner476

banner825
Monthly Medal Turnuvası Şampiyonu Jean Pierre Mainardi
banner931
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 23 Nisan Pazar gün gerçekleşen ve her ay rutin olarak oynanan aylık kulüp yarışması MonthlyMedal Şampiyonu Net 65 ile Jean Pierre Mainardi oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve coursehandicapın %95’i baz alınarak oynanan yarışmada Gülay Garabli Net 67 ile ikinciliği elde ederken, Ian Steven ise yine Net 67 ile (back nine skor) yarışmanın üçüncüsü oldu. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 30 Nisan Pazar gün April Stableford turnuvası gerçekleşecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.