CMC’de Creditwest Bank Best of Seven (BOS) Ligi Monthly Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan İlkay oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 27 Ekim Pazar günü, kulüp ana sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda gerçekleşen, aylık kulüp yarışması October Monthly Medal Golf Turnuvasında Net 66’lık skor ile Hasan İlkay Şampiyon oldu. Hasan Garabli Net 69 ile ikinciliği elde ederken, yine Net 69 (back nine score) ile Mike Burgess turnuvanın üçüncülüğünü elde etti. Sezon sonu oynanacak olan ve sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki bu formattaki 12 turnuvanın en iyi 7 skorunun alınacağı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de 3 Kasım Pazar gün Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank’ın geleneksel turnuvası, Captain Creditwest Cup Golf Turnuvası gerçekleşecek.

