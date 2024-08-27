MOK heyeti, Nida ve Erbulut’u ziyaret etti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin davetlisi olarak 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını izlemek ve yarışa katılan sporcularımıza destek olmak için İstanbul’a KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) heyeti, İstanbul Sancaktepe’de Türkiye Cimnastik Milli Takım Gelişim Kampında bulunan sporcumuz Nida Toko ile antrenörü Mustafa Erbulut’a da ziyarette bulundu.

Kamp çalışmalarını yerinde izleyen KKTC Milli Olimpiyat Komitesi heyetinin ziyareti, Nida Toko ve Mustafa Erbulut’un moral motivasyonunu artırdı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi başkanı Dursun Koç ile yönetim kurulu üyesi Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun Sancaktepe’de bulunan kamp merkezini de gezerek, merkez hakkında bilgi aldılar.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi heyeti, ziyaret sonrasında, KKTC Cimnastik Federasyonu sporcu ve antrenörüne kamp yapma imkânı sağlayan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, başkan vekili İsmail Göktekin ve tüm yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Cimnastik Milli Takım antrenörlerine teşekkür edip, tüm sporculara başarılar diledi.



