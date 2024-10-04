MOE Açık Hava Sahnesinde, cimnastik coşkusu yaşanacak

Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni, 5 Ekim Cumartesi Günü 16:00 – 21:00 saatleri arasında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsünde bulunan MOE Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirilecek

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen “Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’nin” 5.’si yapılacak.

Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni, 5 Ekim Cumartesi Günü 16:00 – 21:00 saatleri arasında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsünde bulunan MOE Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’ne, Near East Bank ve Dorana Otel sponsor olurken, KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından katkılarından dolayı tüm Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ ailesine, teşekkür edildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Togay Menekşeli ve Selman Beber Toprak’ın sunacağı Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’ne tüm halkı davet etti.

