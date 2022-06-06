Modelciler, Mersin’de modelci dostlarıyla buluştu

Kıbrıs Radyo Kontröllü Modelciler Derneği üyeleri, Mersin Toroslar bölgesindeki model uçak pistinde gerçekleşen etkinlikte Mersinli modelci dostlarıyla buluştu

Necati KÜLAHLILAR

Pandemi ile sportif faaliyetlerin büyük darbe alması ile etkilenen Kıbrıs Radyo Kontröllü Modelciler Derneği(KRMD) pandeminin hız kesmesi ve havaların düzelmesi ile birlikte faaliyetlerini artırdı.

Sadece ülkesel bazda değil Anavatan Türkiye’deki derneklerle de yakın ilişki ve işbirliği içerisinde olan KRMD üyeleri, ilk fırsatta Mersin’li modelcilerle bir araya geldiler. Mersin Toroslar bölgesindeki model uçak pistinde gerçekleşen etkinlikte izleyenler tam bir şenlik havası yaşadılar.

Toroslar Belediyesi tarafından desteklenen ve Mersin Üniversitesi tarafından kullanılan tesisleri gören modelciler hayranlıklarını gizleyemediler. KRMD Başkanı Mehmet Çınar "Sponsorluk sistematiğinin işletilmesinin sportif faaliyetlerdeki önemini bir kez daha gördük. Özellikle yerel belediyenin katkıları ile mükemmel bir model uçak pisti yaratılmış. Ülkemizde de yetkililerin bu konudaki desteklerini bilhassa rica ediyor, özellikle modelcilik konusundaki faaliyetlerin desteklenmesini çok arzu ediyoruz" dedi.

Modelciler adına söz alan Barlas Aytaçoğlu ise "Mersindeki modelci dostlarımızın sıcak ilgisi ve muhabbetiyle zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Bilgi alışverişi ve birlikte yaptığımız uçuşların tadı damağımızda kaldı" diye konuştu.

