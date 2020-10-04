Modelciler Derneği üyelerinin keyifli buluşması

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) üyeleri uzun bir ardan sonra bugün yeniden bir araya geldiler.
Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği üyeleri uzun süre sonra gerçekleşen buluşmada hem sohbet etme hem de uçaklarını saatlerce uçurma keyfi yaşayarak heyecanlı ve güzel bir yaşadılar.
Alayköy'de bulunan ve Gönyeli Belediyesinin katkılar ile yapılan pistin ise ileriki zamanlarda daha da geliştirilmesi hedefleniyor.
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