MMA’da terfi edenler açıklandı

MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı’nda başarılı olanlar açıklanırken, terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri level dereceleri belirlendi

Kickboks Federasyonunun yaptığı 2.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 05 Eylül Pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 08.00-12.00 saatleri arasında yapıldı. Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı.

Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri , %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 18 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;

1.LEVEL

Berke Elmas, Efe Uygun, Emre Kahraman, Ahmet Erçalışkan, Ömer Dindar, Erdal Daşyürek, Rozumbay Atamuradov, Ayşegül Karakeçi, Firdevs Cafoğlu, Kutbettin Mert Cafoğlu, Kemercem Cafoğlu, Müslüm Şimşek, Eylül Köse, Duru Fadiş Güher, Cansu Eskidemir, Rabia Yağmur Kaya,Arda Eskidemir

6.LEVEL

1. Emir Ali Kaynakkan (Denklik)



