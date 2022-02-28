Mishali döndü

Aksa Süper Lig ekibi Cihangir’in golcü yabancı futbolcusu LungeloMishali yeniden takıma döndü.
Aksa Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına bir hafta kala ülkemizden ayrılan ve dönmeyen Cihangir'in golcüsü LungeloMishalidün takımına döndü.
Golcü futbolcu ile bir süreden beridir görüşmeler yapan Cihangir Başkanı Hüseyin Karavezirler futbolcusunu adaya getirdi. Mishalidün yapılan antrenman da yer aldı.
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