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Miracle Hospital, cimnastikçilere sponsor oldu

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Miracle Hospital, cimnastikçilere sponsor oldu
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KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları İstanbul'da minik kız ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek yarışmalara katılacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, 19 – 21 Kasım 2021 tarihleri arasında minik kız, 26 – 28 Kasım 2021 tarihleri arasında ise minik erkek kategorilerinde yarışacak.
KKTC Cimnastik Federasyonunun İstanbul'da yarışacaksporcularına ise MiracleHospital ve Miracle IVF Centresponsor oldu.
KKTC Cimnastik Federasyonundan sponsorlukla ilgiliyapılan açıklamada,“MiracleHospital ve Miracle IVF Centreailesine, sporumuza verdikleri destek ve çocuklarımıza kattıkları değer için cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
 
 
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