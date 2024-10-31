banner913
banner932
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
21 0
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
18 0
 
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
30 0
Uluslararası topluma
Uluslararası topluma "KKTC'yi tanıyın" çağrısı
24 0
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
23 0
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
73 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
29 0
banner1059

Minik erkek cimnastikciler, İstanbul’da yarışacaklar

banner1020

banner1045
Minik erkek cimnastikciler, İstanbul’da yarışacaklar
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye’deki yarışmalara sporcu göndermeye devam ederken, bu kez de Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı’nı Türkiye’ye yarışmaya gönderdi.
İstanbul’da 2 – 3 Kasım tarihlerinde (Cumartesi – Pazar) düzenlenecek olan Türkiye Artistik Cimnastik Minik Erkekler Şampiyonası’na katılacak olan KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi adadan ayrıldı. Kafileyi, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu uğurladı.
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi Selman Beber Toprak’ın kafile başkanlığını yaptığı kafilede antrenörler Hasan Avukat ile Türkay Özata yer alıyor. Tuğra Türe, Aren Çaltıkuşu, Berk Mevlüt, Cesur Alp Korkmaz ve Eren Güler ise Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarında yarışacak sporcular oldular.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.