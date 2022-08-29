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Minik cimnastikçilerimiz, İkinci Ligde başarılı oldu

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Minik cimnastikçilerimiz, İkinci Ligde başarılı oldu
KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonasında dereceye giren minik – küçük sporcuları Türkiye’de yarışmaya gönderdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasına, Cimnastik Milli Takımımız da katıldı. Minikler kategorisinde 2. Ligde yarışan Eren Güler, ArenÇaltıkuşu ve Enes Bulut’tan oluşan Cimnastik Milli Takımı 5. oldu.
Cimnastik Milli Takımımızda en yüksek puanı Eren Güler aldı. Eren Güler, ArenÇaltıkuşu ve Enes Bulut sergiledikleri performansla, ilerleyen dönemde 1. Ligde yarışan takımda başarıyla yer alacaklarını göstermiş oldular.
 
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