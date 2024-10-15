banner913
banner932
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
50 0
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
16 0
 
UBP'den
UBP'den "yeni adayla devam" kararı
23 0
Mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi olduk!
Mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi olduk!
50 0
Değirmenlik 'Ohh', Gönyeli 'Off' çekti
Değirmenlik 'Ohh', Gönyeli 'Off' çekti
45 0
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
26 0
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
55 0
banner1032

Milli güreşçi Ömer Özyıldırım’dan, İsveç’te bronz madalya

banner1020

Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, 11-13 Ekim 2024 tarihlerinde İsveç’in Umea şehrinde düzenlenen uluslararası güreş turnuvasında bronz madalya kazandı.

banner1045
Milli güreşçi Ömer Özyıldırım’dan, İsveç’te bronz madalya
banner971

2024-2025 sezonunun ilk uluslararası müsabakasına katılan genç güreşçi, 86 kg yerine daha fazla maç yapmak amacıyla iki üst sıklet olan 97 kg sıkletinde güreşti. 
Rakiplerine oranla dezavantajda olan Özyıldırım, bunu kondisyonu ve tekniğiyle avantaja çevirirken serbest stilde 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı. 
Rakiplerinden 26 puan alan Ömer Özyıldırım sadece 7 puan verdi. Ayrıca serbest stilde en teknik sporcu ödülünün sahibi oldu.
Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, aralık ayında Finlandiya’da mindere çıkacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.