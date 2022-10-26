Milli Badmintoncu Nehir Deniz’e resmi Dunlop sponsorluğu

Milli Badmintoncumuz Nehir Deniz ve DunlopSport International Europe adına Dunlop’un Kuzey Kıbrıs Resmi Distribütörü Anıl Spor arasında gerçekleşen sponsorluk kapsamında, Nehir Deniz’e 2022-2023 sezonu boyunca antrenman ve maçlarda kullanacağı Dunlop marka malzeme, ekipman ve spor giyim sponsorluğu sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Badminton Federasyonu çatısı altında çalışmalarını sürdüren Kıbrıslı Türk sporcu Nehir Deniz, geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye Badminton Milli Takımı ile Bulgaristan’da düzenlenen U15 International Haskova 2022 Badminton Şampiyonasında Türkiye Milli Takımı adına yarışıp 2 altın madalya kazandı.

Kıbrıs’ta uzun yıllardır alanında uzman altyapı ve ekipman sağlayıcı uluslararası öneme sahip firmalar ile çalışan Anıl Spor, 1978 yılından beridir Kuzey Kıbrıs distribütörü olduğu Dunlop International Europe firması adına Nehir Deniz’le sponsorluk anlaşması imzaladı. Sponsorluk için düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı ve Spor Dairesi Dış ilişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu başkan ve yöneticileri de katıldı.



