Milara, El Ele Kreşi’nin gururu oldu

Tüm çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla kurulan ve tüm geliştirici ve eğitici faaliyetleri bünyesinde barındıran LTB El Ele Kreşi, eğitim verdiği çocuklarımızı yeteneklerine göre de ilerletmeyi sürdürüyor.

3 yaşında El Ele Kreşi’ne başlayan ve cimnastik eğitmeni Ayçin Çörekçioğlu tarafından bu branşta eğitilmeye başlayan Milara Oronova, kısa süre içerisinde başarıları ile kreşin gururlarından birisi oldu.

2020 yılında düzenlenen turnuvada yaş kategorisinde birinci gelen ve kupasını LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın elinden alan Milara, İstanbul’da gerçekleştirilecek cimnastik şampiyonasına katılacak KKTC Milli Takımı’na seçildi.

