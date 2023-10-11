banner913
banner932
"Girne Arkın Group Fest 23’ e görkemli kapanış
7 0
42 0
 
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
65 0
İlk etapta 16 reçete sahte
İlk etapta 16 reçete sahte
297 0
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
13 0
Bilanço ağırlaşıyor
Bilanço ağırlaşıyor
33 0
Pile yolu için uzlaşı
Pile yolu için uzlaşı
18 0
banner964

Milara, El Ele Kreşi’nin gururu oldu

banner476

banner974
Milara, El Ele Kreşi’nin gururu oldu
banner971
Tüm çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla kurulan ve tüm geliştirici ve eğitici faaliyetleri bünyesinde barındıran LTB El Ele Kreşi, eğitim verdiği çocuklarımızı yeteneklerine göre de ilerletmeyi sürdürüyor.
3 yaşında El Ele Kreşi’ne başlayan ve cimnastik eğitmeni Ayçin Çörekçioğlu tarafından bu branşta eğitilmeye başlayan Milara Oronova, kısa süre içerisinde başarıları ile kreşin gururlarından birisi oldu.
2020 yılında düzenlenen turnuvada yaş kategorisinde birinci gelen ve kupasını LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın elinden alan Milara, İstanbul’da gerçekleştirilecek cimnastik şampiyonasına katılacak KKTC Milli Takımı’na seçildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.