Mesut Ayar’a ödülü veriliyor

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on dokuzuncusunu Mesut Ayar’a veriyor.

Ödül Töreni, 6 Ekim 2024 Pazar günü Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer alacak. Mesut Ayar’a ödülü, aynı gün saat 11.00’de başlayacak yıldızlar grekoromen güreşleri öncesinde verilecek.

Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, güreş sporuna yıllarca emek veren, ulusal ve uluslararası arenada yüzlerce güreş müsabakasında hakemlik yaparak büyük katkı sağlayan Mesut Ayar’a bu ödülü layık gördüklerini belirtti.

