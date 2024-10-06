Mesut Ayar ödülünü aldı

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on dokuzuncusunu Mesut Ayar’a verdi.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 6 Ekim 2024 Pazar günü yapılan yıldızlar grekoromen güreş müsabakalarından önce güreşçilerin de izlediği ödül töreni düzenlendi.

Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, ulusal ve uluslararası güreş müsabakalarında hakemlik yaparak bu spora büyük katkı sağlayan Mesut Ayar’a ödülü, dernek olarak vermekten gurur duyduklarını söyledi.

KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener’le ilgili video gösterisinin sunulmasının ardından Mesut Ayar’ın ödülünü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam verdi.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar da Güreşseverler Derneği’nin eski başkanı Doç. Dr. Rifat Reşatoğlu’na Onur Belgesi takdim etti.



