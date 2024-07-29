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Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ne teşekkür

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Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ne teşekkür
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında gerçekleştirdiği bir yardım daha yerine ulaştırıldı.
Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, Kapalı Kadın Cezaevi içerisinde bulunan “Çocuk Aktivite Odasının” düzenlenmesi ve mahkum annelerin çocukları ile daha sağlıklı bir ortamda zaman geçirebilmelerinin sağlanması amacıyla Cezaevi Müdürlüğü’nce yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Cezaevi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak projeye maddi ve manevi destekte bulundu.
Söz konusu destekten ötürü Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan tarafından KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit’e teşekkür plaketi takdim edildi.
Ayrıca Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken nice sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalışma dileklerini iletti.
 
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