Merhum Özer Boyacı anısına Gönyeli’de atışlar yapıldı

Ülkemizde avcılığın ve atıcılığın gelişmesinde büyük katkıları olan 2017 yılında hayatını kaybeden merhum Özer Boyacı anısına Gönyeli’de atış müsabakası düzenlendi. Göçmenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği himayesinde organize edilen “Özer Boyacı Anısına Sporting Müsabakası”, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Gönyeli Atış Poligonunda gerçekleştirildi. Müsabaka sonucunda dereceye giren atıcılara ödüllerini Merhum Özer Boyacı’nın oğulları Mehmet ve Mete Boyacı, Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook ile Göçmenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği Başkanı Erhan Keser takdim ettiler. Müsabakada kategorilere göre dereceye giren isimler şöyle;

Kadınlar 1. Laden Baysen 2. Perran Tacer

Avcı 1. Cemal Bumin 2. Kemal Tunalı 3. Egemen Nazlı

Atıcı 1. Ali Somuncu 2. Cemre Bumin 3. Mehmet Amcaoğlu

Veteran Avcı 1. Ahmet Yamaner 2. Bülent Kibar 3. Hüseyin Kuset

Veteran Atıcı 1. Cemal Seziner 2. Hakkı Somuncu 3. Mustafa Marglili

Genç Atıcı 1. Akif Emiroğlu 2. Halil Turay

Genç Avcı 1. Mustafa Vurucu 2. Tahsin Kocaoğlan 3. Ege Sıddık

Yıldızlar 1. Deniz Gezmiş Demirel 2. Karan Nazlı 3. Baran Nazlı

