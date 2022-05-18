Merhum futbolcular anıldı

Mağusa futbol masterleri derneği tarafından organize edilen merhumlar Ali Cevizli, Nail Demir, Tünayİrfanoğlu, Nusret Mahirel anı maçı yapıldı. Mağusa Futbol Masterleri Derneği tarafından ilk kez organize edilen Mağusa Türk Gücü’nün efsane futbolcuları Ali Cevizli, Nail Demir, Dumlupınar’ın efsane başkanları Tünayİrfanoğlu, Nusret Mahirel anı maçı GazimağusaDr Fazıl Küçük stadında faal futbol hakemliği bırakmış Abdullah Adem’in yönettiği Mağusa futbol masterleri ile Pile masterleri arasında oynanan anı maçına yakışır şekilde her iki takımda dostça centilmence bir mücadele ortaya koyarak, futbol emekçilerin anıldığı maçı 2-1 Pile masterleri kazandı.

Ödül Töreni

Mağusa futbol masterleri derneği tarafından organize edilen merhumlar Ali Cevizli, Nail Demir, Tünayİrfanoğlu, Nusret Mahirel anı maçı sonrasında Mağusa futbol masterleri Derneği başkanı Tanju Üngör yaptığı kısa konuşmada ülke futboluna önemli hizmetleri, emekleri ve katkıları olan değerli isimler Ali Cevizli, Nail Demir, Tünayİrfanoğlu, Nusret Mahirel’in kısa özgeçmişlerinden bahsederek, anılarını yaşatma için dernek olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirterek, katılımcılara, ailelere, destek olan katkı koyanlara teşekkür etti. Ödül töreninde ise Pile masterlerine kupayı Mağusa Türk Gücü’nün efsane ismi Mustafa Oraloğlu (Klaeci Mustafa) tarafından verildi.

