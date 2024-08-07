Mehmetçik’te rekreasyon etkinliği büyük ilgi gördü

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Spor Dairesi Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği, 8-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar çeşitli parkurlarda koşu, engel aşma gibi zorlu görevlerle heyecanlı bir yarış deneyimi yaşadı

62. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin ikincisi olan Rekreasyon etkinliği yapıldı. Mehmetçik Üzüm Festivali’nde düzenlenen Rekreasyon etkinliğine ilgi gösterilirken, büyük bir coşku yaşandı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Spor Dairesi Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik, 8-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuklar çeşitli parkurlarda koşu, engel aşma gibi zorlu görevlerle heyecanlı bir yarış deneyimi yaşadı. Rekreasyon, çocuklara sporu sevdirmek ve erken yaşta fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla organize edildi.

ÖDÜL TÖRENİ

Rekreasyon etkinliği yarışı başarıyla tamamlayan tüm çocuklara, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ve Spor Dairesi Müdürlüğü Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı tarafından madalyalar takdim edildi. Madalya töreni, çocuklar için özel bir anı olarak hafızalarda yer ederken, aileler de bu anlamlı anı gururla izledi.

Yarışın Dışında Sporu Sevdirmek ve Teşvik Etmek

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanımız Dr. Fatma Çimen Tuğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada etkinliğin önemine vurgu yaptı. Bugün burada, çocuklarımızın sporla tanışmasına ve erken yaşlarda fiziksel aktivitelerin önemini kavramasına tanık olmak bizim için büyük bir mutluluktur diyen başkan Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Rekreasyon, sadece bir yarış değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etme ve sporu sevdirme fırsatı olduğuna vurgu yaptı. Çocuklarımızın enerjilerini olumlu bir şekilde değerlendirebileceği, aynı zamanda takım ruhunu ve azmi öğrenebileceği bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğine inandığını belirten başkan Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bu etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı koyan Spor Dairesi Müdürlüğü Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı’ya, emeği geçen herkese teşekkür ederken, tüm çocuklarımızı tebrik ederek, onların bu yolda attıkları ilk adımlar, gelecekte büyük başarılara dönüşeceğine inancının tam olduğunu söyledi. Rekreasyon etkinliği, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin bir parçası olarak, çocuklarımıza sporun önemini vurgulayan başkan Dr. Fatma Çinem Tuğlu, onların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşta kazanmalarına katkıda bulunacağını, katılımcıların gösterdiği yoğun ilgi, etkinliğin başarısını ve çocukların spora olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

