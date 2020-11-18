Masterler, Sonay Adem’i anacak

Mağusa Spor Derneği, Sonay Adem anısına dört takımın katılımıyla Masterler Mücadele ve Dostluk Turnuvası organize etti

Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Adem anısına Mağusa Spor Derneği tarafından organize edilen Masterler Mücadele ve Dostluk Turnuvası yapılacak.

Mağusa Spor Derneği tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Mücadele ve Dostluk Masterler Anı Turnuvasına, Mağusa Spor Derneği Masterleri, Sarınç Masterleri, Mağusa Hisar Masterleri ve Othello Masterleri katılacak.

Mücadele ve Dostluk Turnuvası komitesi başkanı İbrahim Korhan organizasyonunda gerçekleştirilecek olan 2. Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Turnuvası, 20-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda 20 Kasım Cuma akşamı saat 19:15’te açılış ve saygı duruşu ile başlayacak olan anı turnuvasının açılış maçında Mağusa Hisar Masterleri ile Othello Masterleri karşı karşıya gelecek. Gecenin ikinci karşılaşmasında Mağusa Spor Derneği Masterleri ile Sarınç Masterleri karşı karşıya gelecek.

2. Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Masterler Anı Futbol Turnuvasında final ve üçüncülük karşılaşmaları 21 Kasım Cumartesi akşamı oynanarak turnuva tamamlanacak.

Final maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödüller, merhum Sonay Adem’in ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.



