Masterler sahaya indiler

Ülkemizde büyük ilgi gören Master futbol takımları da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve Spor Dairesinin spor izni vermesinden sonra sayaha indiler.
Futbolumuza hizmet etmiş eski yıldızlar, aralarındai lerleyen yaşlarına ragmen halen aktif olarak futbol oynayan futbolculardan da takviyeli kadrolarıyla futbol maçları oynayarak, futbolun keyfini yaşıyorlar.
Master futbol takımları, aydınlatmalı olan sentetik sahalarda maçlarını oynayarak, keyifli bir gece geçiriyorlar.
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