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Masterler Futbol Turnuvasında şampiyon Maraş

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Masterler Futbol Turnuvasında şampiyon Maraş
12. Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında Atlılar, Muratağa ve Sandallar Şehitlerimiz anısına düzenlenen Masterler Futbol Turnuvasında şampiyon Maraş Masterleri oldu.
Turnuvaya Maraş, Yeniboğaziçi, Tuzla ve Sarınç master futbol takımları katılırken
Finale Maraş ve Tuzla masterleri yükseldi.
3.’lük Maçının oynanmadığı 2. gün maçlarında final maçını normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı Tuzla Masterleri karşısında penaltı atışlarında 3-1 kazanan Maraş Masterleri oldu.
Final maçı sonrasında şampiyon olan Maraş Masterleri’ne kupasını Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar takdim etti ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.
 
 
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