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Master Badmintoncular Antalya’dan madalyalarla döndü

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Master Badmintoncular Antalya’dan madalyalarla döndü
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Antalya’da düzenlenen Badminton Masterler Türkiye Şampiyonasında Ülviye Beşe, Nevzad Denerel ve Güngör Acar'dan başarılı sonuçlar.
Türkiye’nin Antalya ilinde düzenlenen Badminton Türkiye Masterler Şampiyonası’nda yarışan Ülviye Beşe +35 yaş çift kadınlar kategorisinde birinci ve +40 yaş karışık çiftler kategorisinde ikincilik almayı başardı.
Nevzad Denerel +35 yaş karışık çiftler kategorisinde birinci +40 yaş çift erkekler kategorisinde ikinci olmayı başardı. Diğer bir master sporcumuz Güngör Acar +40 yaş çift erkekler ve +40 yaş karışık çiftler kategorisinde ikinci olmayı başardı.
 
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