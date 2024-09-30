Master Badmintoncular Antalya’dan madalyalarla döndü

Antalya’da düzenlenen Badminton Masterler Türkiye Şampiyonasında Ülviye Beşe, Nevzad Denerel ve Güngör Acar'dan başarılı sonuçlar.
Türkiye’nin Antalya ilinde düzenlenen Badminton Türkiye Masterler Şampiyonası’nda yarışan Ülviye Beşe +35 yaş çift kadınlar kategorisinde birinci ve +40 yaş karışık çiftler kategorisinde ikincilik almayı başardı.
Nevzad Denerel +35 yaş karışık çiftler kategorisinde birinci +40 yaş çift erkekler kategorisinde ikinci olmayı başardı. Diğer bir master sporcumuz Güngör Acar +40 yaş çift erkekler ve +40 yaş karışık çiftler kategorisinde ikinci olmayı başardı.
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