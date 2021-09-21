Masa Tenisi ve Badminton işbirliği yapacak

Badminton Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu sporcu psikoloğu ile ilgili olarak protokol imzalayacak.

Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz’in yer alacağı imza töreni yarın saat 11.30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yer alacak. İki federasyon,Uzman Psikolog Gözde Acaray’dan(Bireysel Takım Spor Psikoloğu) destek alacak.İşbirliği ile sporda, sporcu süreçlerinde teknik, taktik ve fiziksel çalışmanın yanında mental sürecinde desteklenmesinin önemi aynı zamanda da bilimsel olarak ölçeklendirme ve ölçme çalışmalarını gerçekleştirecek.

İki federasyon başkanı ve üyelerin yer alacağı imza töreninde Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu da yer alacak.

