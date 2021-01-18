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Mağusa Masterlerinden anlamlı etkinlik

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Mağusa Masterlerinden anlamlı etkinlik
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Mağusa Futbol Masterler Derneği, Mağusa’da atıl durumda olan bir bölgeyi zeytin ve harnupla ağaçlandırdı.
Hendek bölgesinde, şehir içerisine giden yolda gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğine büyük ilgi gösteren Mağusa Futbol Masterler Derneği üyeleri, anlamlı bir etkinliğe imza atmış oldular.
Mağusa Futbol Masterler Derneğinin ağaçlandırma etkinliğine, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile UBP Mağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katılarak destek verdi.
Mağusa’da şehir içinde bulunan boş alanı yeşillendiren Mağusa Futbol Masterler Derneği yeşillendirdikleri alana derneğin tabelasını da dikti.
 
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