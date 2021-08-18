Lionslar spor şenliği yaşattılar

Lions kulüplerinin Mağusa’da altıncı kez organize ettiği spor şenliği dostluk turnuvası tamamlanırken,şenlikte streetbol, tenis turnuvası ve U10 futbol turnuvası etkinlikleri gerçekleştirildi

Mağusa Kale Lions Kulübü, İskele Sahil Lions Kulübü, Mağusa Destemona Lions Kulübü, Mağusa Ravelin Lions Kulübü işbirliğinde altıncı kez organize edilen spor şenliği dostluk turnuvası tamamlandı.

Streetbol, tenis turnuvası ve U10 futbol turnuvasının yer aldığı spor şenliğinde Ln.Özlem Bilgehan, Ln.Oya Şahsuvar, Ln.Eldem Sağlamer, Ln.Çiğdem Duvarcı, Ln. Süheyla Erbilen, Ln.Niğdem Güneşoğlu, yöneticileri, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu, organizasyona katılan Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon U10 takımları, Mağusa Gelişim Akademisi Streetbol takımı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takım sporcuları yer aldı.

U10 Dostluk Turnuvası, Karakol İlkokulu halı sahasında oynandı. Futbol Federasyonuna bağlı hakem Cenk Aras Özfuttu’nun yönettiği ve kalabalık izleyici kitlesinin takip ettiği turnuvada Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon U10 takımları arasında oynanan 6 karşılaşma sonunda tüm takımlar şampiyon ilan edildi.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takım sporcularının yer aldığı tenis organizasyonunda ise puanlama usulü yaklaşık 12 maç üzerinden değerlendirildi. Tenis organizasyonu yapılmasında büyük katkı koyan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü antrenörü Mustafa Ülker öncülüğünde 9 ve 10 yaş grupları sporcuların çetin mücadelesi göz doldurdu.

Lions Kulüpleri işbirliğinde organize edilen son etkinlik ise sokak basketbolu oldu. Mağusa Gelişim Akademisi antrenörü Hasan Kasap yönetiminde MGA basketbol takım sporcuları katkıları sayesinde yapılan sokak basketbolunda 15 ve 16 yaş gruplarından oluşan karma takımları mücadelesinde basketbolun güzellikleri izlem fırsatı yakalamış olundu.

