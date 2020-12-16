Lidya Alıcı, önemli eksikliği giderdi

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği antrenörü Lidya Sarak Alıcı, ritmik cimnastik hakemi kursunu tamamlayarak, KKTC Cimnastik Federasyonunun ilk ritmik cimnastik hakemi oldu.
CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Lidya Sarak Alıcı’nınritmik cimnastik hakemi olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik Federasyonu olarak en büyük eksiklerimizden biri; ritmik cimnastikbranşımızda
hakemimizin olmamasıydı.
Bu eksikliğimizi4 – 6 Aralık Ritmik Cimnastik Aday Hakemlik Kursuna katılan ritmik cimnastikantrenörümüz Lidya Sarak Alıcı ile çözdük. Türkiye' de yapılan hakemlik kursuna katılan Lidya hocamız başarılı olmuştur.
Çocuklarımızı ileriye taşıyabilmek için kendi gelişimine önem veren Lidya hocamıza başarılar dileriz.”
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