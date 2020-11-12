Liderlik koltuğu Vergi ve Cezaevi’nin

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda dördüncü hafta maçları tamamlanırken, gruplarda Gelir ve Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi lider durumda bulunuyor

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında 4üncü hafta tamamlandı. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında 4.üncü hafta sonunda A Grubu’nda Merkezi Cezaevi liderliğe yükseldi. B Grubu’nda ise Gelir ve Vergi Dairesi lider durumda yer alıyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda her pazartesi ve çarşamba akşamı oynanan maçlarla gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda maçlar 18 ile 21 saatleri arasında oynanıyor.

Turnuvanın 4’üncü hafta maç sonuçları ve puan durumu şöyle:

A GRUBU

Merkezi Cezaevi-Cengiz Topel Dev.Hast.: 11-1

Karayolları Dairesi-Gümrük Dairesi: 3-6

Devlet Piyangoları-Jeoloji Maden D.: 7-2

11 Kasım Çarşamba

B GRUBU

Devlet Hastanesi-İhtiyat Sandığı: 12-6

Haspolat Cezaevi-Din İşleri: 5-5

Tarım Bakanlığı-Elektrik Kurumu: 3-0 (H)

A GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Merkezi Cezaevi 3 3 - - 45 5 9 40

2.Turizm Bakanlığı 3 2 1 - 20 10 7 10

3.Gümrük Dairesi 3 2 - 1 13 11 6 2

4.Devlet Piyangoları 3 2 - 1 19 20 6 -1

5.Jeoloji Madem D. 4 1 1 2 11 25 4 -14

6.Cengiz Topel Hast. 4 1 - 3 14 25 3 -11

7.Karayolları Dairesi 4 0 0 4 12 37 0 -25

B GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Gelir ve Vergi D. 3 3 - - 33 9 9 24

2.Tarım Bakanlığı 3 3 - - 30 6 9 24

3.Haspolat Cezaevi 4 2 1 1 22 14 7 8

4.Devlet Hastanesi 3 2 - 1 23 21 6 2

5.Elektrik Kurumu 4 1 - 3 7 18 3 -11

6.Din İşleri Başk. 3 0 1 2 12 16 1 -4

7. İhtiyat Sandığı 4 - - 4 12 55 0 -43



