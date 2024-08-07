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Leyla Ilgaz, Cimnastik Federasyonu yönetiminde

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Leyla Ilgaz, Cimnastik Federasyonu yönetiminde
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KKTC Cimnastik Federasyonunda, Tekin Birinci, yönetim kurulu üyeliğinden yoğun işleri nedeniyle istifa etmişti.
KKTC Cimnastik Federasyonunda, Tekin Birinci’den boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Leyla Ilgaz getirildi. Beden Eğitimi öğretmeni olan Leyla Ilgaz, yıllardır farklı alanlarda KKTC Cimnastik Federasyonuna katkı koymaktaydı.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon yönetim kurulu üyeliğine getirilen Leyla Ilgaz’a yeni görevinde başarılar diledi.
 
 
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