Lefkoşalı cimnastikçiler büyük festivale hazır

KKTC CimnastikFedarasyonu Birinci Global’in ana sponsorluğunda “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenleyecek.

Girne Amfi Tiyatro’da 6 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30 başlayacak festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergileyecek. KKTC CimnastikFedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşecek KKTC’nin en büyük cimnastik festivaline Lefkoşa Cimnastik Kulübü de katılacak.

Yoğun geçen antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayan Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları, antrenörleri Hasan Aksoy ve Yurdanur Karavezirler eşliğinde çalıştılar. Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları, Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivalinde etkileyici bir performans sergilemeye hazırlanıyorlar.

