banner762
banner815
Klasikler gece yarışacak
Klasikler gece yarışacak
11 0
Karayolları ne işe yarıyor?
Karayolları ne işe yarıyor?
13 0
 
Famagusta Cup’ta salonda sona doğru
Famagusta Cup’ta salonda sona doğru
9 0
“Vergi ödemek çile olmamalı”
“Vergi ödemek çile olmamalı”
13 0
Eski mezunlar 50 yıl sonra buluştu
Eski mezunlar 50 yıl sonra buluştu
45 0
“Hakkımda Erdoğan’a hakaretten dava açıldı”
“Hakkımda Erdoğan’a hakaretten dava açıldı”
74 0
Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı
Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı
14 0
banner797

Lefkoşalı cimnastikçiler büyük festivale hazır

banner476

banner825
Lefkoşalı cimnastikçiler büyük festivale hazır
KKTC CimnastikFedarasyonu Birinci Global’in ana sponsorluğunda “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenleyecek.
Girne Amfi Tiyatro’da 6 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30 başlayacak festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergileyecek. KKTC CimnastikFedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşecek KKTC’nin en büyük cimnastik festivaline Lefkoşa Cimnastik Kulübü de katılacak.
Yoğun geçen antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayan Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları, antrenörleri Hasan Aksoy ve Yurdanur Karavezirler eşliğinde çalıştılar. Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları, Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivalinde etkileyici bir performans sergilemeye hazırlanıyorlar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.