Lefkoşa’da açık alanda cimnastik eğitimi

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, yeni binasında hizmet vermeye başlarken, çocuklar açık alanda cimnastik eğitimi alıyorlar

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden Lefkoşa Cimnastik Kulübü, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Küçük Kaymaklı’da bulunan Lefkoşa Cimnastik Kulübü lokalinde açık havada cimnastik eğitimleri vermeye başlayan kulüp, çalışmaların başlaması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Pandemi koşullarında çocuklarımızı açık alanda cimnastik sporumuzla buluşturarak verimli ve güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Eğitimlerimize küçük yaşlardan başlıyoruz. Çünkü spor yapmayan, dengesiz beslenen çocukların sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri zordur.Birçok spor dalında şampiyonlukların giderek daha küçük yaşta sporcular tarafından kazanıldığını görmekteyiz.

Başta cimnastik sporu olmak üzere; birçok spor dallarında çok belirgin olarak çok genç yaştaki sporcuların üstün başarı elde ettikleri günümüz sporunun bir gerçeğidir.”

