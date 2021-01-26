Lefkoşa ve Girneli avcılara, av yasak

Avcılık Federasyonu, alınan kararlara ilişkin olarak avcıları bilgilendirme açıklaması yaptı. Bugünkü ince av gününde Lefkoşa ve Girneli avcılar avlanamayacaklar. Güzelyurt, Lefke, Mağusa, İskeleve Dipkarpaz'dakiavcılar ise kendi bölgelerinde avlanabilecekler.Bu hafta sonunda ise av yapılamayacak

Avcılık Federasyonu, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından alınan kararlara ilişkin olarak avcıları bilgilendirme açıklaması yaptı.

Avcılık Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Değerli avcılarımız, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından alınan kararlara ilişkin, sayın 1.Başbakanın yapmış olduğuaçıklamalar, hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve keza polis teşkilatımızın yetkilileri ile yapılan istişareler neticesinde anlayabildiğimiz kadarı ile;

Lefkoşa ve Girne ilçelerine (merkez ve tümbağlıköylerdahil olacak şekilde) 27 Ocak saat 00:01'den itibarentümgiriş çıkışlar kapatıldı. Lefkoşa ve Girneli avcılar avlanamayacaklar.

2. Mağusa ve İskeleilçeleri ile Dipkarpaz'da bulunan avcılarımızın 27.01.2021 tarihinde bulundukları ilçeler dahilinde ya da bu ilçelerden herhangi birine seyahat ederek av faaliyetlerinde bulunmalarına herhangi bir yasaklama getirilmemiş ve/veya özel izin talep edilmemiştir.

3. Güzelyurt ve Lefkeilçelerinde ikamet eden avcılarımız ilçeleridahilinde ve/veya bu iki ilçeden herhangi birine seyahat etmek koşulu ile özel izne tabi olmadan av faaliyetinde bulunabileceklerdir.

4. Hafta sonunda ve dolayısı ıle av gününetekabül eden 31.01.2021 tarı̇hı̇ndetüm yurt genelı̇nde tam sokağaçıkmayasağı uygulaması geçerlı̇ olacağındantümbölgelerde av faaliyetlerını̇n yapılması da yasaklanmıştır.

Öncesağlık prensibinden hareketle, tüm avcılarımızın örnekdavranış göstererek alınan kararlara saygı çerçevesindeyaklaşıp, sağlıklıgünlere ve dolayısı ile avımıza tekrardan en kısa süredekavuşabilmemiz adına üzerinedüşeni yapacağını temenni ederiz.

