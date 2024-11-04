Lefkoşa güreşçilerine iki kupa

Nihat Arslan-Ali Çerkez Yıldızlar Güreş Müsabakaları’nda Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü A ve B kategorilerinde birincilik kupalarını kazandı.

Rifat Şener Güreş Salonu’nda 2 Kasım 2024 Cumartesi günü yapılan müsabakalarda Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü, Lapta Türk Birliği ve Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü’nden güreşçiler mindere çıktı.

Müsabakalar sonunda birinci gelen takıma kupa ve dereceye giren güreşçilere madalyaları, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar ile eski uluslararası hakem Mehmet Refikoğlu tarafından verildi.

8 Aralık 2024 Pazar günü yapılacak Fikri Kanlıçay/Mustafa Kanlıçay Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları’yla 2024 yılı güreş programı tamamlanacak.

TAKIM KLASMANI (YILDIZLAR A)

1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 195 puan

2.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 92 puan

3.Lapta Türk Birliği: 85puan

SIKLETLER (YILDIZLAR A)

45 kg:1. Efe Biten (LGİK),

51kg:1. Türkay Özdoğan (LTB)

55kg:1.Muhammed Arhami (LTB)

60 kg:1.Demir Özkarapınar (LGİK), 2.Mustafa Arslan (LTB) 65kg:1.Eyyüp Köse (LGİK), 2.Osman Çubuk (LTB), 3.Mehmet Atar (BİASK)

71 kg:1.Hüseyin Ayaz (BİASK), 2.Furkan Kasaboğlu (LGİK)

80 kg:1.Muhammed Ahmet Kurtoğlu (LGİK), 2.Arda Erdem (BİASK)

92 kg:1.Ömer Faruk Aktepe (LGİK), 2.Enes Avcıoğlu (LTB), 3.Yusuf Yürük (LGİK)

110 kg:1.Talha Başaran (LGİK), 2.Ahmet Kurtoğlu (BİASK)

TAKIM KLASMANI (YILDIZLAR B)

1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 205 puan

2.Lapta Türk Birliği: 205 puan

3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 80 puan

SIKLETLER (YILDIZLAR B)

41 kg:1. Mustafa Aras (LTB), 2.Arda Salih Polat (LGİK)

44kg:1.Mehdi Arhami (LGİK), 2.Tuğra Cicibaba (LTB)

48kg:1.Kerem Baysal (LGİK), 2.Ege Boran (LGİK), 3.Mehmet Arık (BİASK)

52 kg:1.Arda Dumrul (LGİK), 2.Ivan Leghi (LTB), 3.Mustafa Bulut (BİASK)

57 kg:1.Nurali Rahimanov (LTB), 2.Kemal Karabaşak (LGİK), 3.Enver Kadere (LGİK)

62kg:1.Kevin Akıntemi (LTB), 2.Mustafa Jumayev (LGİK), 3.Hasan Nazlı (LGİK)

68 kg:1.Mahmut Elmasri (LGİK), 2.Meylis Azimov (LİGK), 3.Berat Çelik (BİASK)

75 kg:1. Devray Toyson Ardan (LGİK), 2.Abdurahman Akman (LTB), 3.Egemen Tugay (BİASK)

85 kg:1.Hüseyin Sürek (LTB), 2.Kemal Hüseyin Çağan (LGİK)

100 kg:1.Muhammed Enes Kalkar (LTB), 2.Arda Salih Polat (LGİK)



