Lefkoşa Güreş İhtisas’tan iki birincilik

Bilal İneci Yıldızlar Grekoromen Güreş Müsabakalarında Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 2 birincilik kupası kazandı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda 6 Ekim 2024 Pazar günü yapılan müsabakalarda 3 kulüpten 38 güreşçi mücadele etti.

A KATEGORİSİ TAKIM KLASMANI

1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 195 puan.

2.Lapta Türk Birliği: 65 puan.

3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 20 puan.

B KATEGORİSİ TAKIM KLASMANI

1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 230 puan.

2.Lapta Türk Birliği: 120 puan.

3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 75 puan.

Müsabakalardan sonra her iki kategoride en fazla puanı toplayan Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü’ne birincilik kupası, dereceye giren güreşçilere madalya verildi.

FEHİM MANİ’YE TEŞEKKÜR

Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü’ne sponsor olarak tişört katkısında bulunan ProCar Direktörü Fehim Mani’ye, kulüp yönetimi tarafından teşekkür edildi.

