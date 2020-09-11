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Lefkoşa Cimnastik’te bireysel antrenmanlar başladı

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Lefkoşa Cimnastik’te bireysel antrenmanlar başladı
KKTC Cimnastik Federasyonu aldığı karar uyarınca cimnastikte toplu antrenmanlar durdurulmuş, kulüplere bireysel antrenman yapma izni verilmişti.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü de KKTC Cimnastik Federasyonu aldığı karar sonrasında bireysel antrenmanlarına başladı. Lefkoşa Cimnastik Kulübünden başlatılan bire bir özel derslerle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“Tüm hijyen kuralları çerçevesinde bire bir özel derslerimiz başlamıştır. Çocuklar için spor yapmak, hem stres seviyelerini azaltacak hem de fiziksel olarak sağlıklı ve zihinsel olarak uyanık olmalarını sağlayacaktır.
Spor yapmak hafıza ve öğrenme becerisini geliştirir. Bu yüzden, düzenli olarak spor yapan çocukların akademik olarak daha başarılı oldukları da gözlemlenmiştir.”
 
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