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Lefkoşa Cimnastik küllerinden doğdu

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Lefkoşa Cimnastik Kulübü, geçirdiği sıkıntılı süreçler sonrasında müsabakalarda elde ettiği derecelerle Cimnastik Federasyonu bünyesindeki en başarılı kulüplerden biri oldu

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Lefkoşa Cimnastik küllerinden doğdu
Lefkoşa Cimnastik Kulübü, geçirdiği sıkıntılı süreçler sonrasında Cimnastik Federasyonu bünyesindeki en başarılı kulüplerden biri oldu.
Lefkoşa Cimnastik Kulübünden, kulübün geçirdiği süreçlerle ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Eski resimde yıl 2017 idi. Özerk olmayan Cimnastik Federasyonu, Lefkoşa Cimnastik Kulübü çocuklarımıza ambargo uygulayarak müsabakalara katılmalarına izin vermiyordu. Kulübümüz zor şartlar altında faaliyetlerini yapmaya çalışıyordu.
Tüm olumsuzluklara rağmen kendi imkânlarımızla ilk gerçek kulüp olarak kendi salonumuzda yılmadan, yorulmadan, pes etmeden ve büyük bir özveri ile çalışarak geliştik. Bizimle birlikte hareket eden ailelerimiz ve çocuklarımızın desteğinin yanı sıra Cimnastik Federasyonu başkanımız Hasan Sapsızoğluve yönetim kurulu üyelerimizin eşit, adil ve herkese aynı mesafede durarak hizmet etmeleri sayesinde sportif başarılarımız da gelmeye başladı. Federasyon tarafından yapılan her müsabakada ilk üçte sporcularımızı görmek bizleri inanılmaz mutlu etmektedir.
Bu zorlu süreçte bizlere güvenip bizlerle birlikte mücadele eden ailelerimize, hocalarımıza, çocuklarımıza ve desteği olan herkes sonsuz teşekkür ederiz.”
 
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