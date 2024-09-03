Lefkoşa Badminton Open 2024 Turnuvası yapılıyor

Lefkoşa Badminton Open 2024 turnuvası 7 Eylül Cumartesi günü yapılıyor. Lefkoşa Badminton Kulübü’nün bu yıl üçüncüsünü organize edeceği Flypower, Velavit, Süllü, Jetgaz ana sponsorluğunda Lefkoşa Badminton Open 2024 turnuvası 7-8 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştiriliyor. TED Koleji Spor Salonu’nda yapılacak olan Lefkoşa Badminton Open 2024 turnuvası U11 (11 yaş altı), U15 (15 yaş altı) ve büyükler gruplarının yanında Hobi gruplarından oluşan dört kategoride yapılacak. İki gün boyunca devam edecek olan Flypower, Velavit, Süllü, Jetgaz ana sponsorluğunda “Lefkoşa Badminton Open 2024” turnuvası 8 Eylül Pazar günü oynanacak final müsabakaların sonunda ilk üç dereceye giren sporculara ödüller, kupa ve madalyalar Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı Nevzad Denerel yönetimi ve yetkililer tarafından verilecek.

30. YIL KUTLANIYOR

Lefkoşa Badminton Kulübü’nün 30. yılını kutladığı bu yıl organizasyon 30. Yıla yakışır etkinlikler ve sürprizlerle badminton severlerle buluşacak etkinlikte sporcular için standlar oluşturulacak ve çeşitli oyunlar düzenlenecek. Kuzey Kıbrıs’ta bugüne kadar düzenlenen tek geniş kapsamlı ve prestijli badminton organizasyonu olma özelliğini taşıyan Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından organize edilen Lefkoşa Badminton Open 2024 TED Koleji Spor Salonu’nda Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan da badminton sporcularının da katılacağı organizasyona toplam 120 sporcu katılıyor.

